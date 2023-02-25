Поварницын рассказал, благодаря чему обошел Смольского на финише суперпасьюта

Биатлонист Александр Поварницын дал комментарий после того, как стал чемпионом России в суперпасьюте.

Напомним, что на финише Поварницын соперничал с белорусом Антоном Смольским, которого опередил на 0,8 секунды.

«Формат гонки мне понравился. Квалификацию всегда бежать тяжело, потому что я не такой взрывной, как ребята, но я быстро восстанавливаюсь, поэтому в финале всегда бегу лучше, чем в прологе. В борьбе со Смольским давал себе 60 процентов шансов на победу. Чувствовал, что сегодня в порядке», - приводит «Метарейтинг» слова российского биатлониста.

Добавим, что в квалификации Поварницын занял 11-е место с отставанием от ее победителя Смольского в 31,3 сек.