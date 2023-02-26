Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России 

Виктория Сливко стала победительницей большого масс-старта на чемпионате России в Ижевске.

28-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут и 53,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

На второй строчке оказалась Анастасия Гореева, отстав от лидера на 26 секунд и промахнувшись с рубежа дважды. Третьей стала Анастасия Батманова (+35,2 секунды; три промаха).

Добавим, что сегодня, 26 февраля, также состоится мужской масс-старт протяженностью в 15 километров. Начало гонки – 12:00 по московскому времени.