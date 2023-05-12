Биатлонист Первушин завершил карьеру несмотря на вызов в сборную России на сезон-2023/2024

Российские биатлонисты Семен Сучилов и Михаил Первушин завершили карьеры. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём Telegram-канале.

Сучилов дебютировал на Кубке мира по биатлону в январе 2019 года. 30-летний спортсмен является двукратным чемпионом Универсиады 2017 года.

Первушин три раза становился чемпионом мира среди юношей. Примечательно, что 24-летний биатлонист вошел в расширенный с список мужской национальной команды на сезон-2023/2024, однако в итоге принял решение завершить профессиональную карьеру.