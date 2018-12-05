Ольга Зайцева: Женщины возвращаются в биатлон после декрета, у Шипулина тем более получится

Биатлон 05 декабря 2018 14:16 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от старта сборной России в новом сезоне.

«Есть и новички, есть и спортсмены, которые уже выступали на этапах Кубка мира или Кубка IBU. Конечно, Кубок мира — это немного другое, но желаю им выходить на старт с уверенностью. Пусть они делают свою работу с самоотдачей и любовью, и при этом не боятся великих спортсменов», - приводит слова Зайцевой Sport24.ru.

Зайцева также прокомментировала решение Антона Шипулина продолжать соревноваться.

«Сразу хочется сказать, что женщины возвращаются после декрета и показывают результаты. Тем более у него есть пример — родная сестра Настя Кузьмина. Думаю, что у Антона тем более все получится. Это, конечно, сложно, но если он решил, пусть дойдет до конца и сделает все возможное, для достижения своих целей. Если покажет результат, то будем радоваться за него. Если нет, то ничего страшно — он ведь человек, а не машина. Но он сделает все возможное, это точно!», - отметила биатлонистка.