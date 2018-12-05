Рико Гросс: Шокирован тем, что Цветков и Бабиков не попали на этапы Кубка мира - Советский спорт
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    • Биатлон05 декабря 2018 15:29Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Рико Гросс: Шокирован тем, что Цветков и Бабиков не попали на этапы Кубка мира

    Оба биатлониста не прошли отбор по итогам контрольных стартов в Контиолахти.

    Главный тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс, ранее работавший со сборной России, высказался о решении Антона Шипулина продолжать карьеру и результатах отбора в российскую команду на этапы Кубка мира.

    «Для Антона было очень важным дать своему организму необходимое время на отдых и восстановление – как физическое, так и психологическое, – приводит слова 48-летнего немца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Думаю, в январе Шипулин уже будет в хорошей форме.

    Что касается вопроса продолжения карьеры, то, без сомнения, Антон принял совершенно правильное решение. Другое дело состав сборной России: для меня было большим шоком узнать, что такие сильные спортсмены как Максим Цветков и Антон Бабиков не попали на этапы Кубка мира».

    Напомним, по итогам контрольных стартов в Контиолахти Бабиков отобрался в команду на Кубок IBU, а Цветков не попал в сборную вовсе.

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