Рико Гросс: Шокирован тем, что Цветков и Бабиков не попали на этапы Кубка мира

Биатлон 05 декабря 2018 15:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Оба биатлониста не прошли отбор по итогам контрольных стартов в Контиолахти.

Главный тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс, ранее работавший со сборной России, высказался о решении Антона Шипулина продолжать карьеру и результатах отбора в российскую команду на этапы Кубка мира.

«Для Антона было очень важным дать своему организму необходимое время на отдых и восстановление – как физическое, так и психологическое, – приводит слова 48-летнего немца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Думаю, в январе Шипулин уже будет в хорошей форме.

Что касается вопроса продолжения карьеры, то, без сомнения, Антон принял совершенно правильное решение. Другое дело состав сборной России: для меня было большим шоком узнать, что такие сильные спортсмены как Максим Цветков и Антон Бабиков не попали на этапы Кубка мира».

Напомним, по итогам контрольных стартов в Контиолахти Бабиков отобрался в команду на Кубок IBU, а Цветков не попал в сборную вовсе.