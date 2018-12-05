Биатлон 05 декабря 2018 16:29 Источник: IBU Автор: Сметанникова Дарья

В Поклюке на этапе Кубка мира по биатлону должна была сегодня состояться мужская индивидуальная гонка.

Пресс-служба IBU сообщила, что мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена на завтра из-за сильного тумана.

Изначально гонка планировалась в 16:35 мск. Однако организаторы решили, что погода не позволит провести соревнования.

Таким образом, мужская индивидуальная гонка пройдет 6 декабря в один день с женскими соревнованиями. О времени гонки станет известно позднее.