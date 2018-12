Пресс-служба IBU сообщила, что мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена на завтра из-за сильного тумана.

Изначально гонка планировалась в 16:35 мск. Однако организаторы решили, что погода не позволит провести соревнования.

Таким образом, мужская индивидуальная гонка пройдет 6 декабря в один день с женскими соревнованиями. О времени гонки станет известно позднее.

Tough luck for the first individual of the season. Competition is canceled for the day. More news to follow #POK18 pic.twitter.com/siYOjwV3SH