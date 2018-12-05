Рейс-директор IBU – о переносе гонки в Поклюке: Когда есть туман, то есть и опасность на трассе

Биатлон 05 декабря 2018 16:53 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Поклюке перенесена на 6 декабря.

Рейс-директор IBU Борут Нунар прокомментировал перенос гонки на завтра из-за сильного тумана.

«Соревнования начинаются с пристрелки. Она пошла тяжело – многие спортсмены сказали, что мишеней не видно. Тренеры тоже сказали, что тяжело работать. Потом индивидуальная гонка идет 1 час 45 минут, 110 спортсменов в старт-листе. Значит, к концу будут и туман, и темнота – это сложная комбинация, условия не одинаковые для всех спортсменов.

У нас есть возможность стартовать завтра. Не на 100%, но скорее всего, стартуем в 12.15 (по московскому времени).

Когда есть туман, то есть и опасность на трассе. У нас есть минимум один спуск, и надо думать, безопасен он или нет. Сами можете посчитать, сколько сложных ситуаций. Наша главная задача – чтобы все были в одинаковых условиях и в безопасности», - сказал Нунар в эфире «Матч ТВ».