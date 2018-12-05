Леонид Гурьев: Для спортсменов это даже очень хорошо, что старт в Поклюке не дали

Биатлон 05 декабря 2018 17:54 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Поклюке была отменена из-за тумана.

Тренер сборной России Леонид Гурьев считает, что в переносе гонке на завтра нет ничего страшного.

«Я думаю, для спортсменов это даже очень хорошо, что старт не дали. Потому что если старт дают, проходит 10-20 минут, и гонку отменяют, то все в неравных условиях оказываются. Кто-то уже стартовал, пробежался, даже отстрелялся, а кто-то и не начинал. В том, что гонку отменили, ничего страшного. Пристрелка и накануне прошла.

Двадцать километров утром — не пустяк. Но мы привыкли в 6 утра просыпаться, никаких проблем нет. Мы ведь не можем позвонить в небесную канцелярию, чтобы прогноз узнать. Вот сейчас на пристрелке центральные мишени видны, а крайние не видны совсем. Старожилы местные говорят, что в Поклюке впервые такое. Но такое бывало и в Холменколлене, и в Оберхофе. И в Нагано, когда Саша Попов вторым финишировал, а гонку взяли и отменили. Ничего страшного», - цитирует Гурьева «Р-Спорт».