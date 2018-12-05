Кайшева первой из россиянок стартует в индивидуальной гонке в Поклюке

Биатлон 05 декабря 2018 19:47 Источник: IBU Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны стартовые номера участников женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

Международный союз биатлонистов объявил стартовые номера на гонку 6 декабря.

Из россиянок первой на дистанцию уйдет Ульяна Кайшева, получившая 15-й номер. Следом за ней побегут Екатерина Юрлова-Перхт - 32-й, Ирина Старых — 55-й, Евгения Павлова — 61-й. В числе последних участниц на трассу отправятся Маргарита Васильева (89-я) и Валерия Васнецова (97-я).

Всего в женской индивидуальной гонке примут участие 102 биатлонистки.