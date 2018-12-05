Кайшева первой из россиянок стартует в индивидуальной гонке в Поклюке - Советский спорт
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    • Биатлон05 декабря 2018 19:47Источник: IBUАвтор: Сметанникова Дарья

    Кайшева первой из россиянок стартует в индивидуальной гонке в Поклюке

    Стали известны стартовые номера участников женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Международный союз биатлонистов объявил стартовые номера на гонку 6 декабря.

    Из россиянок первой на дистанцию уйдет Ульяна Кайшева, получившая 15-й номер. Следом за ней побегут Екатерина Юрлова-Перхт - 32-й, Ирина Старых — 55-й, Евгения Павлова — 61-й. В числе последних участниц на трассу отправятся Маргарита Васильева (89-я) и Валерия Васнецова (97-я).

    Всего в женской индивидуальной гонке примут участие 102 биатлонистки.

    #кайшева ульяна#международный союз биатлонистов (ibu)#кубок мира по биатлону#женская сборная россии по биатлону
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