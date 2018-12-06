Кайшева стартует в индивидуальной гонке 15-й, Юрлова – 32-й, Старых – 55-й

Биатлон 06 декабря 2018 15:42 Автор: Липкин Антон

Стали известны стартовые номера российских биатлонисток.

В четверг в Поклюке пройдет первая женская личная гонка нового Кубка мира.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый протокол индивидуальной гонки у мужчин. Ее откроет Розанна Кроуфорд из сборной Канады.

Российские биатлонистки получили следующие стартовые номера: Ульяна Кайшева – 15-й, Екатерина Юрлова-Перхт – 32-й, Ирина Старых – 55-й, Евгения Павлова – 61-й, Маргарита Васильева – 89-й, Валерия Васнецова – 97-й.

Напомним, индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке пройдет 6декабря. Начало – 16:15 (мск).

Ранее в четверг в мужской гонке лучшим из представителей России стал Дмитрий Малышко, занявший 12-е место.