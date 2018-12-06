Кайшева стартует в индивидуальной гонке 15-й, Юрлова – 32-й, Старых – 55-й - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Чэн Тоу
    Торос
    1
    2
    • Биатлон06 декабря 2018 15:42Автор: Липкин Антон

    Кайшева стартует в индивидуальной гонке 15-й, Юрлова – 32-й, Старых – 55-й

    Стали известны стартовые номера российских биатлонисток.

    В четверг в Поклюке пройдет первая женская личная гонка нового Кубка мира.

    Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый протокол индивидуальной гонки у мужчин. Ее откроет Розанна Кроуфорд из сборной Канады.

    Российские биатлонистки получили следующие стартовые номера: Ульяна Кайшева – 15-й, Екатерина Юрлова-Перхт – 32-й, Ирина Старых – 55-й, Евгения Павлова – 61-й, Маргарита Васильева – 89-й, Валерия Васнецова – 97-й.

    Напомним, индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке пройдет 6декабря. Начало – 16:15 (мск).

    Ранее в четверг в мужской гонке лучшим из представителей России стал Дмитрий Малышко, занявший 12-е место.

    #кубок мира по биатлону#женская сборная россии по биатлону#кайшева ульяна#юрлова-перхт екатерина#старых ирина#павлова евгения#васильева маргарита#васнецова валерия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта