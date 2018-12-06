Александр Хованцев: Малышко сам виноват - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Чэн Тоу
    Торос
    1
    2
    • Биатлон06 декабря 2018 15:47Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Александр Хованцев: Малышко сам виноват

    Малышко стал лучшим из российских биатлонистов в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира.

    Главный тренер сборной России по биатлону Александр Хованцев прокомментировал итоги мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

    Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, с одним промахов показавший 12-й результат.

    «Малышко сам виноват, – сказал Хованцев в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Он достал пустую обойму, это его ошибка. У него было три, и четвертую он взял пустую, которая уже была отстреляна.

    Что касается Саши Логинова – никто не застрахован от падения. Досадный случай. На Латыпова повлияло то, что он не смог выйти вовремя на старт, для него это был сильный стресс. Ему вовремя не доставили лыжи. Из-за этого было опоздание. Будем разбираться с этим. Хотя с этой большой задержкой он бежал на уровне наших лучших ребят.

    В целом нужно было допускать не больше одного промаха, чтобы попасть в призеры. В плане скорости бега нужно еще все проанализировать».

    Напомним, Александр Логинов, упавший на дистанции, занял 29-е место, а Эдуард Латыпов – 99-е.

    #кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#хованцев анатолий#малышко дмитрий#логинов александр#латыпов эдуард
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта