Александр Хованцев: Малышко сам виноват

Биатлон 06 декабря 2018 15:47 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Малышко стал лучшим из российских биатлонистов в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира.

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Хованцев прокомментировал итоги мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, с одним промахов показавший 12-й результат.

«Малышко сам виноват, – сказал Хованцев в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Он достал пустую обойму, это его ошибка. У него было три, и четвертую он взял пустую, которая уже была отстреляна.

Что касается Саши Логинова – никто не застрахован от падения. Досадный случай. На Латыпова повлияло то, что он не смог выйти вовремя на старт, для него это был сильный стресс. Ему вовремя не доставили лыжи. Из-за этого было опоздание. Будем разбираться с этим. Хотя с этой большой задержкой он бежал на уровне наших лучших ребят.

В целом нужно было допускать не больше одного промаха, чтобы попасть в призеры. В плане скорости бега нужно еще все проанализировать».

Напомним, Александр Логинов, упавший на дистанции, занял 29-е место, а Эдуард Латыпов – 99-е.