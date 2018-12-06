Матвей Елисеев: С учетом прошлого года результат нормальный - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 15:57Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Матвей Елисеев: С учетом прошлого года результат нормальный

    Российский биатлонист занял 20-е место в индивидуальной гонке в Поклюке.

    Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свой результат в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

    25-летний Елисеев допустил два промаха и проиграл 2 минуты 23,5 секунды победителю французу Мартену Фуркаду, заняв 20-е место.

    «Результат нормальный, учитывая выступления прошлого года, – приводит слова Елисеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Волнение мне немного помешало.

    Меня так трясло, что я рад нулю на том рубеже. Я пытался стрелять в своем ритме. Нормальная стрельба без ошибок. Второй и третий круг я ехал за Йоханнесом Бе. Может, это было немного быстрее, чем я могу сейчас. Думаю, сработал, как мог. Перед рубежом я отпускал Йоханнеса, чтобы нормально стрелять».

    #кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#елисеев матвей
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