Матвей Елисеев: С учетом прошлого года результат нормальный

Биатлон 06 декабря 2018 15:57 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист занял 20-е место в индивидуальной гонке в Поклюке.

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свой результат в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

25-летний Елисеев допустил два промаха и проиграл 2 минуты 23,5 секунды победителю французу Мартену Фуркаду, заняв 20-е место.

«Результат нормальный, учитывая выступления прошлого года, – приводит слова Елисеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Волнение мне немного помешало.

Меня так трясло, что я рад нулю на том рубеже. Я пытался стрелять в своем ритме. Нормальная стрельба без ошибок. Второй и третий круг я ехал за Йоханнесом Бе. Может, это было немного быстрее, чем я могу сейчас. Думаю, сработал, как мог. Перед рубежом я отпускал Йоханнеса, чтобы нормально стрелять».