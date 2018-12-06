Александр Касперович: Сбрею усы, когда Логинов выиграет Олимпийские игры - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 17:27Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

    Александр Касперович: Сбрею усы, когда Логинов выиграет Олимпийские игры

    Спортсмен пропустил ОИ-2018 в Пхенчхане из-за несоответствия критериям допуска, поскольку ранее отбывал дисквалификацию за допинг.

    Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, который остается личным наставником Александра Логинова, готов лишиться усов, если его подопечный завоюет золото на Олимпиаде.

    – В одном из репортажей Дмитрий Губерниев сказал такую фразу: «Шевели усами, главный тренер». Фраза, можно сказать, стала мемом. Сейчас вы ее часто слышите?
    – Бывает. Для многих болельщиков я остался главным тренером. Я их поправляю. Шучу, общаюсь, когда встречаю болельщиков в аэропорту или на вокзале. Все нормально. Бывший главный тренер усами шевелит. Когда Сашка Логинов выиграет Олимпийские игры, тогда сбрею, – заявил Касперович.

    #касперович александр#логинов александр#мужская сборная россии по биатлону
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