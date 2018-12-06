Ирина Старых: Ненавижу себя за промах последним выстрелом

Биатлон 06 декабря 2018 18:18 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российская биатлонистка Ирина Старых оценила свое выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

"Ошибка последним выстрелом. Не знаю, почему так получилось. Чувствовала, что ноги потряхивает. Было тяжело бежать. Наверное, это высота. На последний круг меня хватило, получилось дотерпеть. Но обидный промах, ненавижу себя за это.

Разложила силы по всей дистанции, старалась с первого круга не кидаться – это получилось. Силы на спринт? Посмотрим", - рассказала Старых в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ирина Старых допустила промах последним, 20-м выстрелом на "стойке" и в итоге заняла 12-е место. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима.