Ульяна Кайшева: Три минуты отставания ходом от Мякяряйнен - этим нельзя быть довольной - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 18:22Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Ульяна Кайшева: Три минуты отставания ходом от Мякяряйнен - этим нельзя быть довольной

    Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

    "Начала не быстро не специально – это мой ход. Ничего не произошло, просто так получилось. Но смогла оставить больше сил на последний рывок – не знаю, каким он получился по факту.

    Три минуты отставания ходом от Кайсы Мякяряйнен – этим нельзя быть довольной. Гонка тяжелая для всех, мы все на среднегорье, это не оправдание", - рассказала Кайшева в эфире телеканала "Матч ТВ".

    Ульяна Кайшева заняла в гонке 34-е место, победу одержала украинка Юлия Джима.

    #мякяряйнен кайса#кайшева ульяна#женская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону
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