Ульяна Кайшева: Три минуты отставания ходом от Мякяряйнен - этим нельзя быть довольной

Биатлон 06 декабря 2018 18:22 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

"Начала не быстро не специально – это мой ход. Ничего не произошло, просто так получилось. Но смогла оставить больше сил на последний рывок – не знаю, каким он получился по факту.

Три минуты отставания ходом от Кайсы Мякяряйнен – этим нельзя быть довольной. Гонка тяжелая для всех, мы все на среднегорье, это не оправдание", - рассказала Кайшева в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ульяна Кайшева заняла в гонке 34-е место, победу одержала украинка Юлия Джима.