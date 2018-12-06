Ульяна Кайшева: Три минуты отставания ходом от Мякяряйнен - этим нельзя быть довольной

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.
"Начала не быстро не специально – это мой ход. Ничего не произошло, просто так получилось. Но смогла оставить больше сил на последний рывок – не знаю, каким он получился по факту.
Три минуты отставания ходом от Кайсы Мякяряйнен – этим нельзя быть довольной. Гонка тяжелая для всех, мы все на среднегорье, это не оправдание", - рассказала Кайшева в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ульяна Кайшева заняла в гонке 34-е место, победу одержала украинка Юлия Джима.