Евгения Павлова: Дальше мы будем наваливать со страшной силой, будем выигрывать - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 19:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Евгения Павлова: Дальше мы будем наваливать со страшной силой, будем выигрывать

    Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

    - Очень понравилась атмосфера, спасибо зрителям, подгоняли по трассе – было очень приятно.

    Представляла себе результат похуже. Промахнулась на стойке два раза, это самое обидное по гонке. Было комфортно идти по трассе. Повезло девчонкам, которые бежали эстафеты, им было полегче. У меня на разминке ноги были уже ватные, потом старалась просто держать темп и по возможности прибавлять. Дальше мы будем наваливать со страшной силой, будем выигрывать, - рассказала Павлова в эфире телеканала "Матч ТВ".

    Евгения Павлова заняла 31-е место в своей дебютной гонке на Кубке мира. Победу одержала украинка Юлия Джима.

    #павлова евгения#женская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону
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