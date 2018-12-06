Евгения Павлова: Дальше мы будем наваливать со страшной силой, будем выигрывать

Биатлон 06 декабря 2018 19:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

- Очень понравилась атмосфера, спасибо зрителям, подгоняли по трассе – было очень приятно.

Представляла себе результат похуже. Промахнулась на стойке два раза, это самое обидное по гонке. Было комфортно идти по трассе. Повезло девчонкам, которые бежали эстафеты, им было полегче. У меня на разминке ноги были уже ватные, потом старалась просто держать темп и по возможности прибавлять. Дальше мы будем наваливать со страшной силой, будем выигрывать, - рассказала Павлова в эфире телеканала "Матч ТВ".

Евгения Павлова заняла 31-е место в своей дебютной гонке на Кубке мира. Победу одержала украинка Юлия Джима.