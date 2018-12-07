Биатлон 07 декабря 2018 17:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Йоханнес Бе выиграл спринт в Поклюке, Логинов - третий

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке прошел мужской спринт.