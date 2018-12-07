Йоханнес Бе выиграл спринт в Поклюке, Логинов - третий

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке прошел мужской спринт.
Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, вторым стал француз Антонин Гигонна, третьим - россиянин Александр Логинов.
Отметим, что Логинов опережал Гигонна после заключительной стрельбы на 5 секунд, но не смог удержать свое преимущество.
Биатлон. Спринт. Кубок мира. Поклюка. Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23:46,3 (1)
2. Антонин Гигонна (Франция) — +16,1 (0)
3. Александр Логинов (Россия) — +16,4 (0)
4. Тарьей Бе (Норвегия) — +31,2 (1)
5. Бенедикт Долль (Германия) — +32,5 (1)
6. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +32,9 (0)
7. Симон Детсье (Франция) — +35,1 (2)
8. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) — +35,8 (1)
9. Симон Эдер (Австрия) — +35,9 (0)
10. Михал Крчмар (Чехия) — +42,5 (0).