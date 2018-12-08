Мартен Фуркад: 24-е место в спринте стало настоящей пощечиной для меня - Советский спорт
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    • Биатлон08 декабря 2018 11:36Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

    Мартен Фуркад: 24-е место в спринте стало настоящей пощечиной для меня

    Накануне в Поклюке на этапе Кубка мира состоялся спринт у мужчин.

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал неудачную для себя спринтерскую гонку, в которой он занял 24-е место.

    «24-е место стало настоящей пощечиной для меня и всех тренеров. Гонка оставила много вопросов, на которые я хотел бы найти ответы. В ближайшее время мы проведем ряд тестов и попытаемся выяснить корень проблем.

    Я делал все, что мог, однако не чувствовал себя комфортно на лыжне. В последние дни я не чувствовал себя плохо, но и хорошей ситуации вокруг своего хода не наблюдал. Возможно дело в лыжах, возможно – в моей форме. Ответы последуют лишь после ряда тестов», – цитирует Фуркада L'Equipe.

    Победу в спринте праздновал норвежец Йоханнес Бе.

    #фуркад мартен#кубок мира по биатлону
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