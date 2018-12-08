Леонид Гурьев: Девчонки работают, просто надо немного подождать

Биатлон 08 декабря 2018 20:28 Источник: ТАСС

Тренер женской сборной Леонид Гурьев считает, что российские биатлонистки по ходу сезона способны улучшить свои результаты.

- Я призываю болельщиков, чтобы они активно поддерживали нашу команду - кричали, шумели трещотками, махали флагами. Команда у нас была единым целым, и такая поддержка в конечном результате позволит создать положительную ауру. Девчонки работают, просто надо немного подождать - у нас новое поколение, молодые и азартные спортсменки.

Сейчас просто надо пройти первые старты и осознать, что мы можем с ними бороться. Как только появится уверенность, появится и лидер, за которым будут тянуться остальные.

Когда летом мы собрали команду, то пришлось учить буквально с азов, но потом становилось все лучше и лучше, пошла хорошая работа, уже на последнем сборе результаты стали расти на глазах. И вот сейчас, когда идешь на соревнования, то испытываешь уверенность, что каждый может отстреляться на ноль. И они на это способны, - приводит слова Гурьева ТАСС.