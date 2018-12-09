Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования, Логинов – третий

Биатлон 09 декабря 2018 14:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Поклюке состоялась гонка преследования у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону.

Российский биатлонист Александр Логинов финишировал на третьем месте, уступив норвежцу Йоханнесу Бе и французу Кентену Фийону-Майе, ставшими первым и вторым соответственно.

По итогам четвертой стрельбы, Логинов, отстрелявший «на ноль», покинул стрельбище первым. Однако норвежцу, промахнувшемуся дважды, удалось обогнать россиянина, который упал на последнем подъеме перед финишем.

Евгений Гараничев финишировал на 24-м месте, Матвей Елисеев – на 29-м, Эдуард Латыпов – на 41-м.

Кубок мира

Первый этап

Поклюка (Словения)

Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км

1 (1-й в спринте). Йоханнес Бе (Норвегия) – 30.20,4 (3 штрафных круга)

2 (11). Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 0,1 (0)

3 (3). Александр Логинов (Россия) – +1,9 (1)

...24 (22). Евгений Гараничев (Россия) – +2.02,7 (3)

...29 (27). Матвей Елисеев (Россия) – +2.29,3 (3)

...41 (43). Эдуард Латыпов (Россия) – +3.17,8 (3)