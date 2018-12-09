Логинов – о падении: Контакта не было, была суета

Биатлон 09 декабря 2018 14:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

Перед финишем Логинов, идущий первым, неожиданно упал на подъеме, пропустив вперед норвежца Йоханнеса Бе и француза Кентена Фийона-Майе.

«Контакта не было, была суета, случайно воткнул палку в ботинок, поэтому такое падение. Там достаточно узкое место, силы были, планировал бороться и выйти первым. Так и должно было быть, но мне все время не везет.

К концу гонки скорости естественно упали. Я пропустил Йоханнеса перед спуском, чтобы атаковать в подъем, но получилось так, как получилось», - сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».