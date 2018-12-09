Елисеев – о победе Логинова: Остальная команда бороться способна, но пока не получается

Биатлон 09 декабря 2018 14:57 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В Поклюке завершилась гонка преследования у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону.

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итог гонки. Спортсмен финишировал на 29-м месте. Его соотечественник Александра Логинов завоевал бронзовую медаль.

«Конечно, мало что получилось. Есть какие-то предпосылки к нормальному самочувствию, это радует. Чтобы быть ходом хоть как-то конкурентоспособным.

Уже звонил папе, общался с ним, определенную корректировку провели. Лежка уже лучше получилась, а вопросы были именно с ней.

Два подиума — это заслуга Александра Логинова. Остальная команда бороться способна, но пока не все получается. Думаю, когда вработаемся, будет получше», - цитирует Елисеева «Матч ТВ».