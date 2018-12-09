Дмитрий Васильев: Если бы не падение, Логинов выиграл бы гонку в Поклюке

Биатлон 09 декабря 2018 15:06 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итог гонки. Напомним, Логинов после стрельбы шел на первом месте, однако из-за падения пропустил вперед норвежца Йоханнеса Бе и француза Кентена Фийона-Майе.

«Логинов на финише был посильнее, чем Бе, было видно, что он бы выиграл. Он начал атаковать и между лыж попала палка, поэтому и упал, здесь не нужно конспирологии. Такая гонка говорит о том, что Саша находится в хорошей форме. Важно сохранить ее до чемпионата мира.

Радует даже больше не то, что он на подиуме, а рисунок гонки. Он ровно провел все круги, все шло по нарастающей», - цитирует Васильева ТАСС.