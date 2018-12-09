Логинов занимает четвертое место в зачете Кубка мира после этапа в Поклюке

Биатлон 09 декабря 2018 15:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Поклюке завершилась гонка преследования у мужчин на этапе Кубка мира.

В заключительной гонке в Поклюке российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в пасьюте. Ранее россиянин также стал третьим в спринте.

По итогам этапа в Поклюке Логинов занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 108 рейтинговых баллов. Первое место в зачете занимает норвежец Йоханнес Бе (156 очков), второе место у австрийца Симона Эдера (123), тройку замыкает француз Антонин Гигона (119).

Россиянин Матвей Елисеев (47) занимает 26-е место, Евгений Гараничев (41) – 29-й, Дмитрий Малышко (29) идет на 35-й строчке.