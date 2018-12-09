Владимир Драчев: Бронза Логинова – с золотым отливом

Биатлон 09 декабря 2018 15:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступление Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин финишировал на третьем месте.

«Поздравляю всех болельщиков биатлона с блестящей, непредсказуемой гонкой. Спасибо Саше Логинову за такой подарок всей стране. Давно так не болели! Эта бронза с золотым отливом! Эмоции переполняли на финишном подъеме, но тем и интересны контактные гонки. Ничего, станем еще крепче и победим!», - написал Драчев в своем инстаграме.

По итогам четвертой стрельбы, Логинов, отстрелявший «на ноль», покинул стрельбище первым. Однако норвежцу Йоханнесу Бе и французу Кентену Фийону-Майе удалось обогнать россиянина, который упал на последнем подъеме перед финишем.

По итогам этапа в Поклюке Логинов занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.