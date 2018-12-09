Дмитрий Ярошенко: Если бы у нас вся сборная состояла из Логиновых, то это была бы сильнейшая сборная мира

Биатлон 09 декабря 2018 16:18 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Александр Логинов второй день подряд занимает третье место в гонках на этапе Кубка мира в Поклюке.

Сегодня российский биатлонист завоевал бронзу в гонке преследования. Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал результат Логинова.

«Надо признать, что Логинов функционально готов лучше всех. Нельзя сравнивать Александра с другими ребятами, которые функционально ему уступают. К сожалению, мы не наблюдаем сверхскоростей у других спортсменов.

А Логинов и по прошлому сезону был очень силен. Если бы у нас вся сборная состояла из Логиновых, то это была бы сильнейшая сборная мира.

Я думаю, если бы две недели назад Логинову сказали, что он будет третьим, то он бы сказал, что это здорово. По крайней мере, я так думаю», - приводит слова Ярошенко Sport24.ru.