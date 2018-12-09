Мартен Фуркад: Все работает не так, как планировалось

Биатлон 09 декабря 2018 16:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Поклюке.

В спринте Фуркад занял 24-е место, а в гонке преследования не стал финишировать, сойдя с дистанции после 4-го рубежа.

«Когда все работает не так, как планировалось, нужно проявить твёрдость и держаться своего курса. Объяснений нет. Увидимся на следующей неделе», - написал Фуркад в своем инстаграме.

Напомним, что в пасьюте одержал победу норвежец Йоханнес Бе, второе место занял француз Кентен Фиойн-Майе, россиянин Александр Логинов стал третьим.