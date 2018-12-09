Мартен Фуркад: Все работает не так, как планировалось - Советский спорт
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    • Биатлон09 декабря 2018 16:33Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Мартен Фуркад: Все работает не так, как планировалось

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Поклюке.

    В спринте Фуркад занял 24-е место, а в гонке преследования не стал финишировать, сойдя с дистанции после 4-го рубежа.

    «Когда все работает не так, как планировалось, нужно проявить твёрдость и держаться своего курса. Объяснений нет. Увидимся на следующей неделе», - написал Фуркад в своем инстаграме.

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    Quand cela ne marche pas comme prévu garder le cap et s’appuyer sur des repères solides. Tout ne s’explique pas. On se voit la semaine prochaine. 📷 @juremakovec

    Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade)

    Напомним, что в пасьюте одержал победу норвежец Йоханнес Бе, второе место занял француз Кентен Фиойн-Майе, россиянин Александр Логинов стал третьим.

    #фуркад мартен#логинов александр#фийон-майе кентен#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
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