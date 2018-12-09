Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования в Поклюке, Старых – восьмая, Павлова – десятая

В Поклюке состоялась последняя гонка на этапе Кубка мира.
Этап в Поклюке завершился женской гонкой преследования. Победу одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, которая накануне стала первой в спринте.
Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Тройку лучших замкнула словенская биатлонистка Полина Фиалкова.
Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, которая финишировала восьмой. Евгения Павлова показала 10-й результат, Маргарита Васильева – 15-й, Екатерина Юрлова-Перхт – 17-й, Валерия Васнецова – 31-й.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Первый этап
Женщины
Гонка преследования. 10 км
1 (1-я в спринте). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 29.16,9 (0 штрафных кругов)
2 (2). Доротея Вирер (Италия) – отставание 41,3 (0)
3 (6). Паулина Фиалкова (Словакия) – +59,2 (0)
...8 (12). Ирина Старых (Россия) – +1.35,6 (0)
...10 (8). Евгения Павлова (Россия) – +1.48,4 (0)
...15 (13). Маргарита Васильева (Россия) – +2.23,3 (1)
...17 (48). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +2.30,8 (0)
...31 (21). Валерия Васнецова (Россия) – +3.13,0 (1)