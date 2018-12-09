Биатлон 09 декабря 2018 17:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования в Поклюке, Старых – восьмая, Павлова – десятая

В Поклюке состоялась последняя гонка на этапе Кубка мира.