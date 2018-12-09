Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования в Поклюке, Старых – восьмая, Павлова – десятая - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Эйбар
    Леванте
    4
    4
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Динамо М
    Урал
    4
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Сассуоло
    Фиорентина
    3
    3
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Молот-Прикамье
    Торпедо УК
    2
    3
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Зауралье
    ЦСК ВВС
    2
    3
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    2-й тайм
    Краснодар
    Уфа
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Парма
    Кьево
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Эмполи
    Болонья
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Удинезе
    Аталанта
    1
    1
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    1-й тайм
    Страсбург
    Кан
    2
    1
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Динамо СПб
    ХК Саров
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    1-й тайм
    Майнц
    Ганновер-96
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Йемен
    Таджикистан
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 18:15
    Уэска
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:00
    Зенит
    Рубин
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 19:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 19:00
    Лилль
    Реймс
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Дженоа
    СПАЛ
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 20:00
    Боруссия М
    Штутгарт
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 20:30
    Реал Сосьедад
    Вальядолид
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 23:00
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Биатлон09 декабря 2018 17:17Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования в Поклюке, Старых – восьмая, Павлова – десятая

    В Поклюке состоялась последняя гонка на этапе Кубка мира.

    Этап в Поклюке завершился женской гонкой преследования. Победу одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, которая накануне стала первой в спринте.

    Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Тройку лучших замкнула словенская биатлонистка Полина Фиалкова.

    Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, которая финишировала восьмой. Евгения Павлова показала 10-й результат, Маргарита Васильева – 15-й, Екатерина Юрлова-Перхт – 17-й, Валерия Васнецова – 31-й.

    Поклюка (Словения)
    Кубок мира
    Первый этап
    Женщины
    Гонка преследования. 10 км

    1 (1-я в спринте). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 29.16,9 (0 штрафных кругов)
    2 (2). Доротея Вирер (Италия) – отставание 41,3 (0)
    3 (6). Паулина Фиалкова (Словакия) – +59,2 (0)
    ...8 (12). Ирина Старых (Россия) – +1.35,6 (0)
    ...10 (8). Евгения Павлова (Россия) – +1.48,4 (0)
    ...15 (13). Маргарита Васильева (Россия) – +2.23,3 (1)
    ...17 (48). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +2.30,8 (0)
    ...31 (21). Валерия Васнецова (Россия) – +3.13,0 (1)

    #мякяряйнен кайса#кубок мира по биатлону#павлова евгения#вирер доротея#старых ирина#фиалкова полина#юрлова-перхт екатерина#васнецова валерия#васильева маргарита
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта