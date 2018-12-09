Евгения Павлова: В пасьюте было достаточно тяжело, не могла добавить на последнем круге

Биатлон 09 декабря 2018 17:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В Поклюке завершилась гонка преследования у женщин на этапе Кубка мира по биатлону.

Российская биатлонистка Евгения Павлова, финишировавшая на 10-м месте, прокомментировал итог гонки.

«Начала в своем темпе и думала, что продержу его. Наверное, не восстановилась со вчерашней гонки. Было достаточно тяжело, даже не могла добавить на последнем круге. Просто шла, и в мыслях было только дойти в своем темпе.

На последнем рубеже у меня была заминка. Почему-то не до конца вставилась обойма, и я не могла ее вставить. Просто уже работала, чтобы хотя бы чисто отстрелять», - сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке преследования одержала финка Кайса Мякяряйнен, второй стала итальянка Доротея Вирер, третья – словенка Полина Фиалкова.