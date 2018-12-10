Владимир Драчев: В Хохфильцене можем одного-двух человек заменить. Надо делать ротацию

Биатлон 10 декабря 2018 09:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке.

- От Логинова ожидали такого результата, он весь подготовительный сезон был лидером команды, почти все контрольные выигрывал. Весь летний период у него прошел на ура. Даже удивлялись, что настолько он был сильнее команды.

Должны смотреть на позитив. Гараничев, Елисеев стали лучше бежать. По Малышко будем смотреть, разбираться. Все придет, наладится. Главное, есть команда, она работает, ребята будут хорошо настроены на работу в эстафете. Надо возвращать эту дисциплину нашей команде.

По девушкам даже больше эмоций, они больше порадовали. Команда девушек сработала на ура. Это настоящая команда, которая скоро будет готова побеждать. Качественная стрельба, уверенный ход. Главное, что хорошо работают на рубеже. Они молодые, для некоторых это первый этап Кубка мира. Они выдержали огромные нагрузки.

В Хохфильцене сможем одного-двух заменить. Почему нет? Надо делать ротацию. Есть те, кому надо отдохнуть. Та же Васнецова. Посмотрим, пока это просто корректировки. Кубок IBU важен, но Кубок мира важнее. Здесь надо бороться и добиваться результатов, - приводит слова Драчева "Матч ТВ".

Александр Логинов занял третье место в спринте и гонке преследования на первом этапе Кубка мира.