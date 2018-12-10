Йоханнес Бе – о Логинове: Когда попался на допинге, уважения уже не вернешь - Советский спорт
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    • Биатлон10 декабря 2018 12:47Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Йоханнес Бе – о Логинове: Когда попался на допинге, уважения уже не вернешь

    Лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бе считает, что россиянину Александру Логинову будет трудно вернуть уважение других спортсменов после того, как он отбыл дисквалификацию за применение допинга.

    - Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно, если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго. Но по его внешнему виду заметно, что он сожалеет, о том, что совершил. Я надеюсь, что он сожалеет. Потому что использование ЭПО – это, наверное, худшее, что можно совершить в спорте. И простить за это непросто. Если кто-то из норвежцев попадется на употреблении эритропоэтина, думаю, любой русский ответит так же, - цитирует Бе-младшего "Матч ТВ".

    9 декабря Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, Александр Логинов занял третье место.

    #бе йоханнес#логинов александр#кубок мира по биатлону
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