Йоханнес Бе – о Логинове: Когда попался на допинге, уважения уже не вернешь

Биатлон 10 декабря 2018 12:47 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бе считает, что россиянину Александру Логинову будет трудно вернуть уважение других спортсменов после того, как он отбыл дисквалификацию за применение допинга.

- Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно, если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго. Но по его внешнему виду заметно, что он сожалеет, о том, что совершил. Я надеюсь, что он сожалеет. Потому что использование ЭПО – это, наверное, худшее, что можно совершить в спорте. И простить за это непросто. Если кто-то из норвежцев попадется на употреблении эритропоэтина, думаю, любой русский ответит так же, - цитирует Бе-младшего "Матч ТВ".

9 декабря Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, Александр Логинов занял третье место.