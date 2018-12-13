Допрос российских биатлонистов состоится после женского спринта в Хохфильцене

Биатлон 13 декабря 2018 10:40 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня в 16:15 мск на этапе Кубка мира в Хохфильцене состоится женский спринт.

Накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения некоторым российским биатлонистам в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году.

Австрийская полиция допросит членов сборной России по биатлону после женского спринта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Александр Волков и Евгений Гараничев обвиняются в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. В списке нарушителей также числятся бывший тренер сборной России Александр Касперович и несколько массажистов.