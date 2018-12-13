Александр Логинов: Обвинили биатлонистов на основании 100 опрошенных людей и лично Родченкова (фото)

Биатлон 13 декабря 2018 10:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил в 2017 году на чемпионате мира в Хохфильцене.

Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Александр Волков и Евгений Гараничев обвиняются в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. В списке нарушителей также числятся бывший тренер сборной России Александр Касперович и несколько массажистов.

«Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты. Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали). И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это все на основании 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что то, в чем меня обвиняют, неправда, и хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?!», - написал Логинов в инстаграме.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения некоторым российским биатлонистам в нарушении антидопинговых правил. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта.