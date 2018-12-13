Павел Колобков: Все наши спортсмены безупречно проходят допинг-контроль

Биатлон 13 декабря 2018 10:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Комментарий Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова о действиях полиции Австрии в отношении российских биатлонистов.

– В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году.

При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю.

Полиция Австрии начала действия ночью. Сейчас Союз биатлонистов России, Минспорт, МИД и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела.

Более подробная информация по данной ситуации появится позднее, – заявил Колобков.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который состоится сегодня в 16:15 мск.