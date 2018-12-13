Сергей Чепиков: Полиция вечером собрала россиян в гостинице и вручила им какие-то бумаги

Биатлон 13 декабря 2018 11:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о визите австрийской полиции в расположение нашей сборной.

- Полиция приехала в расположение нашей сборной вчера вечером. Всех - спортсменов, тренерский штаб, обслуживающий персонал - собрали в конференц-зале гостиницы. Полицейские вручили какие-то бумаги.

- Появилась информация, что после женского спринта представители правоохранительных органов Австрии сегодня будут допрашивать или опрашивать, не знаю, как точно выразиться, наших спортсменов. Это так?

- Пока известно, что подключились наши дипломаты и юристы из российского посольства.

- Появился список наших спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году, это Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Александр Волков и Евгений Гараничев. Что им может грозить и могут ли их отстранить от выступления на этапе Кубка мира?

- Пока ничего непонятно: есть ли какие-то обвинения или нет. Пока эта информация закрыта.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России пройдет после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.