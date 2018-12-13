МИД РФ: Если мы узнаем о психологическом давлении на российских биатлонистов, тогда наша реакция не заставит себя ждать

Биатлон 13 декабря 2018 11:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов сборной России в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о обвинениях российских биатлонистов.

«Представители австрийской полицию ночью прибыли в расположение сборной России в Хохфильцене и вручили уведомления с обвинениями ряда ведущих российских спортсменов в употреблении допинга. Я не очень понимаю, что такое возрождается в Европе и какие такие традиции вдруг начали проявляться на европейской земле, чтобы ночью можно было врываться к спортсменам накануне важных для них спортивных мероприятий и создавать странную, дестабилизирующую и угнетающую атмосферу для спортсменов.

Угрозы, недоверие, попытки что-то вручить… Почему это было сделано ночью? Казалось бы, ответ может быть таким: во сколько и когда были подписаны соответствующие документы, которые нужно было предъявить, настолько оперативно австрийские полицейские и сработали. Но давайте посмотрим, когда же выданы эти самые уведомления. Так вот они датированы 11 декабря. 2 дня австрийские полицейские где ходили? Просто интересно. Как они вышли из своего участка 11 декабря, чтобы прийти к российским спортсменам в ночь со среды на четверг? Что же их задержало в пути или кто их задержал?

Посол России в Австрии прокомментировал эту ситуацию и уже рассказал о тех действиях, которые посольство нашей страны предпринимает для того, чтобы выяснить все обстоятельства этой ситуации и оказать всю необходимую помощь спортсменам. Каких-либо официальных обращений или запросов по данной ситуации наше дипломатическое представительство не получало. Министерство в Москве также об этой ситуации никто не информировал.

Наши дипломаты уже находятся в контакте с австрийскими коллегами. Отмечу, что никаких претензий к российским спортсменам со стороны организаторов указанных спортивных мероприятий в 2017 году, как и сейчас, предъявлено не было.

На данный момент у нас нет полной информации, и мы не можем воссоздать всю картину происходящего. Пока нельзя говорить о политической характере происходящего, но если эта информация подтвердится, и мы узнаем о политическом компоненте всей этой истории и попытках оказать психологическое давление на российских спортсменов, тогда наша реакция не заставит себя ждать», - заявила Захарова на брифинге Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.