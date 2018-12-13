Дмитрий Губерниев: К Шипулину тоже приезжали австрийские полицейские - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 11:52Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

    Дмитрий Губерниев: К Шипулину тоже приезжали австрийские полицейские

    На данный момент спортсмен находится на сборе в Обертиллиахе.

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийские полицейские посетили Антона Шипулина по делу в обвинении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

    "Сейчас известно, что к Антону Шипулину тоже приезжали австрийские полицейские. Известно, что российским биатлонистам советовали не афишировать никакую информацию. Но всем понятно, что необходимо все рассказывать, что происходит. В данном случае молчание подобно смерти. Сборная должна быть максимально открытой, людям угрожает уголовное дело. Фигуранты могут даже не выехать из страны", – приводит слова Губерниева телеканал "Матч ТВ".

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России пройдет после женского спринта, который состоится сегодня в 16:15 мск.

    #шипулин антон#губерниев дмитрий
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