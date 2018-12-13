Антон Шипулин: Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие

Биатлон 13 декабря 2018 12:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов сборной России в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

Российский биатлонист Антон Шипулин, подозреваемый в нарушении антидопинговых правил, прокомментировал ситуацию.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему.

Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий», - написал Шипулин в своем инстаграме.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.