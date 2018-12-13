IBU: Нам неизвестны причины действий австрийской полиции в отношении сборной России

Биатлон 13 декабря 2018 12:28 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов и членов сборной России в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене.

Международному союзу биатлонистов (IBU) неизвестны причины визита австрийской полиции в расположение сборной России.

«Международному союзу биатлонистов (IBU) известно о действиях, предпринятых австрийскими государственными властями в отношении сборной России по биатлону, которая находится в Хохфильцене. У IBU пока нет новых подтвержденных данных о причинах подобных действий полиции, Союз находится в контакте с властями для получения дополнительной информации», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.