Дмитрий Малышко: После индивидуальной гонки сказал, что есть над чем работать

Биатлон 13 декабря 2018 12:56 Источник: «Калашников Media» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

Малышко занял четвертое место в смешанной эстафете. В индивидуальной гонке биатлонист финишировал 12-м, в спринте – 70-м.

«Первые гонки сложились для меня вполне неплохо, но спринт провалил, конечно, был очень расстроен, но большой анализ провели с Анатолием Николаевичем Хованцевым. Поняли, что после Обертиллиаха мы совершили большую ошибку, что спустились вниз и жили внизу. Поэтому на восьмой день уже было плохое самочувствие, по биохимии было видно. На гонке это всё сказалось сильно.

После индивидуальной гонки сказал, что есть над чем работать. Результат был неплохой, стрельба была хорошая, уверенная, я кайфовал на рубежах. Давно уже я не стрелял с такой уверенностью. С такой стабильностью. Но когда бежал дистанцию, внутри не чувствовал резерв, то есть предел этот ещё не пройден, максимальную скорость показать не удается», - сказал Малышко в эфире «Калашников Media».