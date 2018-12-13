Анатолий Алябьев: В отношении нас всегда так: сделаешь на копейку, а раздуют на рубль

Биатлон 13 декабря 2018 13:09 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал ситуацию с обвинениями российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионат мира в 2017 году.

«Эта ситуация может быть связана с политикой, с общим напряжением в мире. Опять вводятся различные санкции — и в спорте тоже. Что-то непонятное происходит... В отношении нас всегда так: сделаешь на копейку, а раздуют на рубль. Странно, что столько было разных проверок на допинг, отстраняли СБР, а все равно происходят такие события. Я даже немного шокирован», - цитирует Алябьева «RT на русском».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.