Анфиса Резцова: Ситуация с биатлонистами? Это не начало и далеко не конец, это будет длиться бесконечно - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 14:33Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

    Анфиса Резцова: Ситуация с биатлонистами? Это не начало и далеко не конец, это будет длиться бесконечно

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость об обвинении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

    - Ситуация с биатлонистами? Это не начало и далеко не конец. С одной стороны радует, что наша команда снова выходит на свои позиции. Наши биатлонисты снова одни из сильнейших в мире. Сейчас они достаточно стабильно выступают на первых этапах. Думаю, что ажиотаж пойдет все дальше и дальше. Во все времена нас всегда боялись. Этот страх нескончаем. Однозначно российских спортсменов боятся. Все это будет длиться бесконечно.

    Что нам делать в этой ситуации? Нам остается достойно держать свой удар, - цитирует Резцову Sport24.ru.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #резцова анфиса#кубок мира по биатлону#допинг
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