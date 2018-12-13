Иван Черезов: Почему опять виноваты русские?

Биатлон 13 декабря 2018 14:52 Источник: «Калашников Media» Автор: Сметанникова Дарья

Член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов прокомментировал ситуацию с обвинением российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в 2017 году в Хохфильцене.

«Насколько я понял, получается так, что им вменяют выигранные призовые средства за счет допинга. Там очередной список ребят, врачей, массажистов, тренеров. Насколько я помню, на тот момент Александр Владимирович Касперович не был главным тренером. Что касается ребят, тех же Логинова и Ирину Старых, у них только закончилась дисквалификация в два года. Первый сезон выступали. Мы знаем, насколько тяжелая это была для них история, и я очень сильно сомневаюсь, что они могли повторить что-то в таком духе. Никакой логики здесь нет. Почему снова 2017 год? Чемпионат мира в Хохфильцене, когда наши выиграли бронзовые медали. Антон Шипулин, насколько я его знаю, относится ко всем этим вещам очень критично.

До этого уже год, как минимум, шли эти скандалы, начиная с Сочи, но ни один не мог бы ничего такого сделать, даже подумать. Во всей этой истории надо искать кому это выгодно. Почему опять виноваты русские?» — цитирует Черезова «Калашников Media».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.