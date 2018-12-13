Елена Вяльбе: Сейчас вся страна готова помочь нашим биатлонистам - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 15:02Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

    Елена Вяльбе: Сейчас вся страна готова помочь нашим биатлонистам

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость об обвинении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

    - Ситуация с биатлонистами? Мне кажется, что сейчас вся страна готова помочь нашим биатлонистам и с теми, кто в подобной ситуации. В этой ситуации спортсменам остается просто выходить на трассу, быстро бежать и хорошо стрелять. А нашему руководству и федерации сейчас надо заниматься всем этим.

    Но, во-первых, надо выяснить, что это такое вообще, что за причина именно была. Мы все сейчас на каком-то острие ножа. Я давно говорила, что у нас еще ничего не закончено. Наверняка, будут какие-то новые нападки. Вот они, пожалуйста, появились. Все это мне кажется не закончится так быстро, даже несмотря на то, что РУСАДА восстановили права, - цитирует Вяльбе Sport24.ru.

    Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.

    #вяльбе елена#кубок мира по биатлону#допинг
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