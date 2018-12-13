Дмитрий Васильев: Обвинения в допинге – спланированная провокация

Биатлон 13 декабря 2018 17:13 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением насчет обвинений в адрес российских биатлонистов о нарушении антидопинговых правил.

- Это очередной беспредельный шаг со стороны наших оппонентов в отношении не только биатлона, но и российского спорта в целом. Я думаю, это спланированная заранее провокация.

Цель в том, чтобы вывести нас из равновесия и спровоцировать на какой-то необдуманный шаг, и потом использовать против нас наши же неправильные шаги. Я думаю, эти провокации будут и дальше периодически вспыхивать.

Надо к этому относиться спокойно, как к чему-то неизбежному, и делать свое дело. К счастью, те российские тренеры, с которыми я успел пообщаться, не выглядят выведенными из равновесия, - цитирует Васильева агентство "Р-Спорт".