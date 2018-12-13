Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, Юрлова-Перхт - третья

В Хохфильцине на втором этапе Кубка мира состоялся женский спринт.
Победу в спринте одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, опередившая на 0,6 секунды финку Кайсу Мякяряйнен. Тройку лучших замкнула россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.
Другие расположились следующим образом: Ирина Старых –девятая, Валерия Васнецова – 18-я, Евгения Павлова – 32-я, Маргарита Васильева – 67-я.
Биатлон
Кубок мира
Хохфильцен
Женский спринт
1. Доротея Вирер (Италия) – 21.04,9 (1 промах)
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 0,6 (1)
3. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - +24,4 (0)
…9. Ирина Старых (Россия) - +47,5 (0)
…18. Валерия Васнецова (Россия) - +1.07,7 (0)
…32. Евгения Павлова (Россия) - +1.29,0 (1)
…67. Маргарита Васильева (Россия) - 2.28,5 (3)