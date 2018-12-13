Биатлон 13 декабря 2018 17:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, Юрлова-Перхт - третья

В Хохфильцине на втором этапе Кубка мира состоялся женский спринт.