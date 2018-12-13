Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, Юрлова-Перхт - третья - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 17:14Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, Юрлова-Перхт - третья

    В Хохфильцине на втором этапе Кубка мира состоялся женский спринт.

    Победу в спринте одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, опередившая на 0,6 секунды финку Кайсу Мякяряйнен. Тройку лучших замкнула россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.

    Другие расположились следующим образом: Ирина Старых –девятая, Валерия Васнецова – 18-я, Евгения Павлова – 32-я, Маргарита Васильева – 67-я.

    Биатлон
    Кубок мира
    Хохфильцен
    Женский спринт

    1. Доротея Вирер (Италия) – 21.04,9 (1 промах)
    2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 0,6 (1)
    3. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - +24,4 (0)
    …9. Ирина Старых (Россия) - +47,5 (0)
    …18. Валерия Васнецова (Россия) - +1.07,7 (0)
    …32. Евгения Павлова (Россия) - +1.29,0 (1)
    …67. Маргарита Васильева (Россия) - 2.28,5 (3)

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