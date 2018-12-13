Ирина Старых: Я многое пережила, поэтому меня ничем не убьешь

Биатлон 13 декабря 2018 17:22 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала итог спринта в Хохфильцене на этапе Кубка мира.

Старых отстреляла на ноль и заняла девятое место. Утром спортсменка узнала, что ее обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 года.

«После вчерашнего вечера просто выходила на гонку и делала свою работу. Я многое пережила в жизни, именно в спорте, поэтому меня ничем не убьешь. Настраивалась на стрельбу, понимала, что будет тяжело. Состояние после Поклюки не такое легкое, как я ожидала.

В Хохфильцене я четвертый раз, это не новое для меня место. Здесь рельефная трасса, силы надо было распределять равномерно, чтобы хватило на финиш.

Что теперь делать после визита полиции? Лучше задать вопросы тренерами, я ничего не могу сказать. Как видите, пока в команде», - сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится после женского спринта, который пройдет сегодня в 16:15 мск.