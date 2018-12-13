Австрийский прокурор: Подозреваемые были официально проинформированы о ходе расследования

Биатлон 13 декабря 2018 17:32 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Старший прокурор антикоррупционного ведомства Австрии Элизабет Тойбль прокомментировала рейд полиции в расположение сборной России по биатлону.

- Как уже упоминалось, подозреваемые были официально проинформированы о ходе расследования. Дальнейших следственных действий или приказов не было, - цитирует Тойбль агентство ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году. Допрос членов сборной России состоится сегодня вечером.