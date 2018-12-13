Валерия Васнецова: В моем возрасте Нойнер и Бреза были на пьедестале

Биатлон 13 декабря 2018 17:42 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировал итог спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Васнецова заняла 32-е место в спринте.

«Очень рада, что опять удалось хорошо стрельнуть. Погода была для этого благоприятная. Светило солнце, снег выпал свежий, подморозило.

Слышала ли о возможной ротации в составе сборной? В моем возрасте те же Нойнер и Бреза были на пьедестале. Мой организм не устал, я готова сражаться и бороться. Мы же готовимся, чтобы сражаться, а не чтобы отдыхать. Если отдыхать, никогда не выйдешь на топ форму и не будешь в мировой элите.

Ничего не слышала о ситуации с визитом полиции, довольно рано легла спать. Наше правительство и тренеры сами во всем разберутся», - сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».