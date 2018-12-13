Екатерина Юрлова-Перхт: Очень рада, что сейчас у нас такая слаженная отличная команда

Биатлон 13 декабря 2018 17:50 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка спустя два года впервые поднялась на подиум Кубка мира.

Екатерина Юрлова-Перхт заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Почему не типично для себя выступила в Поклюке и что изменилось в Хохфильцене? Не знаю, не могу так сразу сказать. Для меня как обычно начало сезона — это большие ожидания, которые мешали работать. К концу выступлений в Поклюке немного отпустила себя.

Очень рада, что сейчас у нас такая слаженная отличная команда. Все заряжены, мотивированы на борьбу. Это прекрасно. Такой психологический настрой хочется держать на протяжении всего сезона», - сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».